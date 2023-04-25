Суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов".

По материалам СБУ арестованы активы супруги предателя Украины Виктора Медведчука Оксаны Марченко в крупном металлургическом предприятии.

Как говорится в сообщении СБУ, суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов". "Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд грн", - уточнили в СБУ и добавили, что решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорные компании.

"Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства", - отметили в СБУ.

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Арест другого имущества Марченко

Ранее было арестовано имущество Оксаны Марченко на общую сумму более 6 млрд грн. Тогда мероприятия проводили в рамках уголовного производства по подозрению жены Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок.

В феврале следователи СБУ сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса ("финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины"). Следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются.

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