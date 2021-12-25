В будущем его собираются выдать компетентным органам Испании.

24 декабря суд арестовал "вора в законе"по прозвищу Коба Руставский, который фигурирует в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Его задержали еще 1 декабря: он незаконно попал в Украину.

"Кобу Руставского с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений: создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он являлся так называемым опекуном "коронованных" представителей преступного мира Испании, - сказано в сообщении.

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23 декабря полиция получила документы на экстрадицию иностранца, а 24 декабря суд отправил его под экстрадиционный арест.

В будущем его собираются выдать компетентным органам Испании, к тому времени арестованный будет находиться в СИЗО. По испанскому законодательству Кобе Руставскому может грозить до 24 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаевской области осудили криминального авторитета из санкционного списка СНБО из-за угрозы потерпевшим за ранее предоставленные показания.