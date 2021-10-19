В некоторых учебных заведениях нет отопления из-за отсутствия соглашений с газопоставщиками.

На Тернопольщине в городе Монастыриска из-за отсутствия отопления воспитанники детсада вынуждены спать в свитерах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат горсовета Монастыриской ОТГ, врач районной больницы Виталий Трищук.

По его словам, очень холодно также в школах города, где дети вынуждены учиться в куртках. До недавнего времени не отапливалась и поликлиника, но после депутатского обращения сегодня отопление в поликлинике включили.

"В мэрии сказали, что из-за критической ситуации с ценами на газ придется переходить на альтернативные виды топлива. 15 октября дровами начали отапливали районную больницу, но и дров могло не хватить, экономили, и нашу поликлинику не отапливали. Поэтому мерзли и пациенты, и врачи. У нас в кабинетах было 12-13 градусов", – описал ситуацию Трищук.

Читайте также"Батько наш Бандера": девочки из Донецкой области станцевали под вирусную песню с красно-черными дымовыми шашками (видео)По его информации, из-за сильного холода в детсаду родителям начали советовать оставлять детей дома.

Директор единственного в городе Монастыриска детсада "Сказка" Таисия Жолобак подтвердила УНИАН, что в помещениях этого заведения очень холодно.

"Только что были работники санстанции, зафиксировали температуру. У нас в северных помещениях термометры показывают 13-14 градусов тепла. Работники санстанции сказали, что это температура стены, на которой они висят. Их термометры показали, что температура воздуха в этих помещениях на 2 градуса выше. Но все равно, 16 градусов в спальне или 17 градусов в игровой – это не те температуры, в которых должны были находиться дети", – подчеркнула Жолобак.

В то же время она опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что дети из-за холода вынуждены были спать в куртках.

"Да, на самом деле в спальнях – очень холодно, потому что там – северная сторона. Но до курток не доходит. Дети спят в свитерах, в колготах, накрываем их недавно приобретенными синтепоновыми одеялами. До обеда дети еще играют, двигаются, но спать – на самом деле холодно", - признает директор.

Она также призналась, что несмотря на все действующие запреты и предписания, в детсаду вынуждены включать масляные радиаторы. Да и это не слишком решает ситуацию, поскольку не выдерживает проводка.

"У нас 8 групп. Это 8 радиаторов. А проводка рассчитана на то, чтобы подключить электротехнику вроде проигрывателя. Поэтому ток после подключения радиаторов начинает выбивать", – рассказала Жолобак.

На территории детсада есть газовая котельная, однако ее до сих пор не запустили.

"В горсовете объяснили, что из-за подорожания газа не заключили соглашений. Надеемся, что в кратчайшее время эту проблему решат. Хотя о таком заранее надо было думать, а не в последний момент", – убеждена руководитель детсада.

В областном управлении образования уверяют, что о невыносимых условиях пребывания в учебных заведениях им не сообщали.

"Сегодня у нас было совещание с представителями громад относительно заключения соглашений с НАК "Нафтогаз". Никто не жаловался, что у них в школах или детсадах так холодно. Если бы были заявления, что дети вынуждены спать в куртках, орган местного самоуправления должен оперативно отреагировать на такое. Ведь детсад находится в их подчинении. Если там такой холод – то стоило приостановить работу детсада", – отмечает руководитель областного управления образования Ольга Хома.

По ее данным, подписание соглашения с НАК "Нафтогаз" займет 5 дней, ведь все громады уже подготовили необходимые документы. По мнению Хомы, на эти 5 дней можно было бы детсад закрыть.

"Думаю, родители бы с пониманием отнеслись. Ведь речь идет о здоровье детей", – отмечает глава областного управления образования.

В то же время Жолобак отметила, что прекращать работу детсада не планируют.

"Многим родителям просто негде деть детей. Поэтому будем работать в дальнейшем и ожидать, когда наконец подключат отопление", – сказала Жолобак.

Ранее сообщалось, что петиция об обязательном оборудовании всех учреждений дошкольного образования системами видеонаблюдения набрала 25 тысяч подписей.

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Автор: Григорий Бондарь