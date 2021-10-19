Соответсвующая петиция уже набрала необходимое число подписей.

Электронная петиция об обязательном оборудовании всех учреждений дошкольного образования системами видеонаблюдения набрала 25 тысяч подписей. Теперь документ должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Петицию зарегистрировала Алина Ханумак еще 15 сентября. Документом предлагается разработать и внести на рассмотрение украинского парламента проект закона об обязательной установке видеокамер во всех детсадах, а именно в коридорах, столовых, спортивных и игровых площадках, учебных классах и других помещений общего пользования, кроме туалетов и раздевалок.

Читайте также"Нафтогаз" пообещал продавать газ школам, детсадам и больницам дешевле рыночной ценыПо словам автора петиции, это не обходимо из-за "увеличения количества случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей, что проявляется в моральном (игнорирование ребенка, систематическое унижение и издевательство, словесные оскорбления и т.п.) и/или физическом насилии". При этом она указала, что без видео установить факт жестокого обращения почти невозможно, поэтому обидчики остаются безнаказанными.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, в Броварах Киевской области воспитатели частного детского сада потеряли двухлетнего мальчика. Ребенка нашли прохожие, которые вызвали полицию.

Автор: Анастасия Горбачева