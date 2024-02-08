Мужчина уверял, что якобы заболел, но версия суду показалась неправдоподобной.

В Тернополе предприниматель получил повестку, но проигнорировал ее, уклонившись от мобилизации.

Как говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда, мужчина 5 декабря 2022 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии. 7 декабря 2022 года он получил боевую повестку и должен был прийти в ТЦК для прохождения обучения в ВСУ, но уклонился.

Во время судебного заседания мужчина отрицал вину и заявил, что не уклонился от службы в ВСУ, а якобы уехал во Львовскую область и заболел.

Видео дня

"У него появилась сильная боль в пояснице. Позвонив своему семейному врачу, последняя посоветовала ему обратиться за медицинской помощью по месту пребывания. Таким образом он обратился для обследования в Моршинский санаторий, где у него было выявлено подозрение на пиелонефрит", - говорится в судебных документах.

Мужчина добавил, что он боится гибели на фронте. Он также подтвердил, что знал об уголовном деле за уклонение, а потому в ТЦК больше не приходил.

На суде семейный врач объяснила, что подозреваемый действительно к ней звонил. Она добавила, что это произошло впервые за много лет. Мужчина сказал, что отдыхает в Карпатах и ему стало плохо. Врач посоветовала выпить таблетки. Впоследствии мужчина снова позвонил ей и попросил дать справку о том, что он с ней общался.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации и приговорил его на 3 года лишения свободы.

Важные новости мобилизации - сейчас это стоит прочитать

Во время действия военного положения в стране вводится комендантский час, во время которого граждане не могут находится на улицах без наличия специальных разрешений. Также действует ряд ограничений для граждан государства, в частности, ограничение на выезд за границу, на проведение демонстраций.

Сообщалось, что в Украине хотят ввести изменения в процессе мобилизации, в частности, снизить мобилизационный возраст. Законопроект, в котором прописаны изменения, правительство уже подало в Раду. Вчера Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: