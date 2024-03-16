Из-за неспособности обеспечить безопасность своего личного состава оккупационная администрация города фактически отменила дальнейшее проведение "выборов" в городе.

На временно оккупированных территориях Украины силы сопротивления продолжают препятствовать проведению фейковых "выборов" президента РФ.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, 15 марта, около 15:00, рядом с "избирательным участком" на центральной площади временно оккупированного Скадовска во время патрулирования оккупантов прогремел взрыв.

Как отмечают в ЦНС, в результате успешной диверсии движения сопротивления пятеро оккупантов отправились в госпиталь.

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"Из-за неспособности обеспечить безопасность своего личного состава оккупационная администрация города фактически отменила дальнейшее проведение "выборов" в городе, разрешив только "голосование" по месту жительства", - отмечают в ЦНС.

Выборы в России

В России 15 марта начались так называемые президентские выборы. Уже в первый день было зафиксировано много нарушений правил проведения голосования, в частности, огромное количество голосующих под принуждением, отсутствие наблюдателей и противодействие экзит-полам.

В Центре национального сопротивления рассказали, что российские власти привлекают на "избирательные участки" на оккупированных территориях Украины мигрантов из Центральной Азии, чтобы завысить показатель явки на голосовании.

Также в соцсетях сообщают, что российские "агитаторы" во время голосования на так называемых президентских выборах приходят в дома жителей оккупированных населенных пунктов Украины вместе с военными и заставляют их голосовать за Владимира Путина.

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