Украинцам показали детский рисунок из Мариуполя / фото ua.depositphotos.com

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал трогательный детский рисунок мелом на асфальте. Однако его содержание заставляет вспомнить ужас, в котором живут мариупольские дети уже более трех месяцев.

Фото появилось у Telegram Андрющенко.

На рисунке мелом выведена фраза: "Снежана, 12 лет, умирает". Рядом изображен дом, на который летит вражеский снаряд.

"Мариуполь. Детский рисунок на асфальте. Без слов", - написал Андрющенко.

Рисунок из Мариуполя / фото t.me/andriyshTime
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Как сообщал УНИАН, по словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, российские оккупанты вместе с сепаратистами полностью уничтожили почти 1 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысяч.

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