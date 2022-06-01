Выступать уличные музыканты смогут в городе только на отведенных локациях.

В Тернополе уличным музыкантам запретили исполнять произведения на русском языке, чтобы не разжигать вражду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение сегодня принял горисполком.

Также в документе отмечается на запрете выступать в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, а также в дни траура, дни памяти и во время проведения в городе культурно-массовых мероприятий.

Также горисполком утвердил перечень локаций, где разрешено выступать уличным музыкантам. Из них 8 расположены в центральной части города, 5 – в парках, еще 5 - на других жилых массивах города.

Решению предшествовал скандал, когда уличному музыканту, который на своих выступлениях в центре города собирал средства для ВСУ, полиция запретила выступать из-за жалоб жительницы близлежащего дома на шум.

"В городе есть много местных и музыкантов из других регионов, которые выступают и собирают средства на нужды Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать недоразумений, жалоб от тернополян и гостей города на шум или громкую музыку, было определено места, где можно использовать звукоусиливающую аппаратуру для вокала или инструментов", – прокомментировал решение исполкома городской голова Сергей Надал.

Кроме того, предусмотрено, что на одной локации в течение дня один музыкант или группа могут непрерывно выступать не дольше двух часов и без установки каких-либо сценических конструкций. Перерыв между выступлениями разных музыкантов должен составлять не менее 30 минут.

Ранее группа музыкантов в Ивано-Франковске пела русскоязычные песни в разгар российско-украинской войны и вызвала у прохожих возмущение.

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