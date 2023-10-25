Власти готовят решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 прифронтовых населенных пунктов.

Российские оккупанты не прекращают обстрелов прифронтовых громад Харьковской области, в результате чего гибнут мирные жители, в том числе дети. Из-за этого власти готовят решение о принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов.

"Для сохранения жизни и здоровья людей призываем граждан к эвакуации с опасных территорий. Готовим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашовской и Куриловской громад Купянского района. Там находится 275 детей", – сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В то же время он подчеркнул, что дети могут быть эвакуированы только по меньшей мере с одним из родителей или другим опекуном.

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Кроме того гражданским, прежде всего семьям с детьми, рекомендовано эвакуироваться из Боровской громады Изюмского района, в том числе из пгт Боровая. Сейчас там проживает 8900 человек, из которых 844 – дети.

"Все эвакуированные будут обеспечены жильем, будут иметь поддержку и полное сопровождение от международных гуманитарных организаций, если будут выезжать за пределы области – получат единовременные выплаты. При желании будет организована эвакуация в западные области Украины", – говорится в сообщении.

Война в Украине: где объявлена обязательная эвакуация

23 октября стало известно об объявлении масштабной эвакуации детей на Херсонщине. Речь идет о 23 населенных пунктах в Бериславском, Каховском и Херсонском районах области.

Как уточнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, это решение Херсонской ОВА единогласно поддержали члены координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Известно, что эвакуация будет бесплатной. Людей будут вывозить автобусами и поездами в том числе в Хмельницкую, Львовскую, Николаевскую и Одесскую области.

Кроме того, Минреинтеграции сообщило об объявлении обязательной эвакуации детей в еще 8 населенных пунктах Донецкой области. Речь идет о Бахмутском и Покровском районах области.

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