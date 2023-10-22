Это произошло еще около 10:00.

Сегодня утром российские захватнические войска сбросили ФАБ-250 на Купянский район Харьковской области, в результате атаки пострадала женщина.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры в социальной сети Facebook. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 22 октября около 10:00 захватчики ударили ФАБ-250 по поселку Куриловка. В результате этого обстрела получила ранения 39-летняя женщина, также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частное предприятие.

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Обстрелы Харьковщины: последние новости

Напомним, что прошлой ночью оккупационная армия с территории Белгородской области ударила по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района.

В результате этого удара погибли шесть работников, еще 16 человек получили ранения. Сегодня были обнародованы имена погибших сотрудников почты: Александр Темников, Дмитрий Герасичкин, Артем Акопов, Александр Бижанов, Владислав Панков и Алексей Ермола.

В своем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит ответ за удар по терминалу.

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