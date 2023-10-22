Харьковщина оказалась под ударом РФ / Коллаж УНИАН / фото Харьковская областная прокуратура

Сегодня утром российские захватнические войска сбросили ФАБ-250 на Купянский район Харьковской области, в результате атаки пострадала женщина.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры в социальной сети Facebook. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 22 октября около 10:00 захватчики ударили ФАБ-250 по поселку Куриловка. В результате этого обстрела получила ранения 39-летняя женщина, также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частное предприятие.

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Фото Удар по Харьковской области 23 октября 2023
Фото Удар по Харьковской области 23 октября 2023
Фото Удар по Харьковской области 23 октября 2023
Фото Удар по Харьковской области 23 октября 2023
Фото Удар по Харьковской области 23 октября 2023
Фото Удар по Харьковской области 23 октября 2023

Обстрелы Харьковщины: последние новости

Напомним, что прошлой ночью оккупационная армия с территории Белгородской области ударила по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района.

В результате этого удара погибли шесть работников, еще 16 человек получили ранения. Сегодня были обнародованы имена погибших сотрудников почты: Александр Темников, Дмитрий Герасичкин, Артем Акопов, Александр Бижанов, Владислав Панков и Алексей Ермола.

В своем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит ответ за удар по терминалу.

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