Речь идет о Бериславском, Каховском и Херсонском районах области.

Из-за сложной ситуации с безопасностью введена принудительная эвакуация 802 детей из 23 населенных пунктов Херсонской области, говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Решение Херсонской областной военной администрации единогласно поддержали члены координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

"Из-за сложной ситуации безопасности на Херсонщине одобрена принудительная эвакуация 802 детей из 23 населенных пунктов. Ее проведут из Бериславского, Каховского, а также Херсонского районов", – отметили в министерстве.

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Эта эвакуация осуществляется бесплатно железнодорожным и автобусным транспортом, в частности в Хмельницкую, Николаевскую, Одесскую и Львовскую области. Также около 100 детей планируется заселить в один из санаториев Ивано-Франковской области.

"В более безопасных регионах эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены выплатами, бесплатным жильем, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для осуществления эвакуации из Херсонской области развернуты три сборных пункта эвакуации и пять приемных пунктов эвакуации.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала международные организации помочь Херсонщине с эвакуационным транспортом (специальными машинами-капсулами для эвакуации).

В то же время в Telegram-канале Херсонской ОВА отмечается, что "сейчас уже принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми". "И уже удалось перевезти в более безопасные места 450 малышей с семьями. Однако еще немало детей остаются в громадах, где неблагоприятная ситуация с безопасностью. Родители отказываются вывозить детей", – говорится в сообщении.

Поэтому было принято решение об обязательной принудительной эвакуации семей с детьми. "Есть соответствующий проект приказа. Этот шаг согласован с военными", – отметили в ОВА.

В военной администрации также сообщили, что эта эвакуация будет применяться в таких населенных пунктах: Дудчане, Качкаровка, Мылово, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львово, Николаевка, Одрадокаменка, Ольговка, Красный Маяк, Веселое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое и Приозерное.

Ситуация на Херсонщине - это надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 23 октября, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины продолжают отбрасывать врага в результате контрбатарейной борьбы на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Она уточнила, что это очень прицельная "точечная работа", которая проводится для того, чтобы не нанести вред гражданским.

По словам Гуменюк, необходимо понимать, что оккупанты длительное время накапливали силы, которые подтянуты к левому берегу. В частности, захватчики могут маневрировать и делают это, скрываясь за гражданским населением. "Поэтому боевая работа будет еще долгой, и надеемся, успешной", – сказала она.

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