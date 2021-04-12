Местный волонтёрский центр Джоинта в Ривне планировал провести уборку на старом еврейском кладбище «Еврейка». Сотрудник центра обратился к коллеге Виктору Кривуну из общественной организации «Рівненська Толока» с вопросом: планируют ли они уборку на этой же локации и в те же выходные. Также сотрудник центра попросил, чтобы команда «Толоки» перенесла уборку на другой день, чтобы не создавать бесполезных перекрёстных работ.

Читайте такжеВ Украине запущена программа по сохранению еврейских кладбищОб этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Стоит отметить, что ОО «Рівненська Толока» регулярно проводит уборку различных территорий в городе Ривне, в том числе и старого еврейского кладбища, за что местная еврейская община благодарна участникам.

В ответ за вопрос Виктор Кривун, который в числе прочего является экс-депутатом областного совета и экс-член партии «Свобода» в своём ответе:

возмутился такой просьбой со стороны еврейского волонтёрского центра;

обвинил евреев в ненависти к украинцам;

обозвал "жидами";

акцентировал внимание на том, что город "СОБСТВЕННЫЙ", а евреи здесь чужие.

Затем в комментарии к публикации в Facebook с информацией о произошедшем пришёл товарищ Кривуна, который назвал важным делом защиту этнической чистоты.

Таким образом, отмечает ОЕОУ, Виктор Кривун осуществил высказывание лживых, бесчеловечных, демонизирующих или стереотипных утверждений о евреях, а также осуществил словесное проявление ненависти путём использования слова «жиды», которое в современной Украине несёт негативную коннотацию. Например, об этом можно почитать в статье Аиды Боливар для Украинской Правды.

Богдан Галета же выразил тезис из радикальной идеологии про «этническую чистоту».

Напомним, что вначале 20 века в ровно 70% населения составляли евреи, а во времена Второй мировой войны в урочище Сосенки нацисты расстреляли от 15 до 18 тысяч евреев.

ОЕОУ напоминает, что если вы столкнулись с проявлениями антисемитизма (вандализм, граффити, свастики, оскорбления, насилие над евреями), — обращайтесь на горячую линию «910» по номерам 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационара).

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Автор: Иван Бойко