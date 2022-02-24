Заседание парламента может начаться с минуты на минуту.

В Верховную Раду прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов он "привез указ о военном положении".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"В Раде секретарь СНБО Данилов, он привез указ о военном положении", - написал он.

Как сообщили в эфире телеканала "Рада", заседание парламента может начаться с минуты на минуту.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.