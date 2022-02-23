Сегодня, 23 февраля, мэр Киева Виталий Кличко провел срочный брифинг относительно особенностей введения чрезвычайного положения на территории столицы. Он озвучил полный перечень ограничений.
Онлайн-трансляция брифинга доступна на Youtube-канале столичного мэра.
"Комендантский час в столице не устанавливается. Но, передвигаясь по городу, каждому из вас нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность", - отметил мэр.
По его информации, в городе будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры, усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в столице.
"Работа дискотек, клубов и заведений общепита разрешается с 07.00 утра до 23.00 часов", - отметил Кличко.
На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты. Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений и организаций.
Особый контроль будут введен за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев" им. Сикорского.
По словам городского головы, патрулировать улицы, общественные места, общественный транспорт правоохранителям будет помогать муниципальная охрана.
Он добавил, что особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений, школ и детских садов.
Мэр обратился к киевлянам, призвав, вести себя спокойно.
"Город жив и работает. Но в нынешней ситуации, в условиях угрозы, мы должны быть бдительными и сплоченными, соблюдать законность и порядок. Мы должны подготовиться в любой момент защищать свои дома, семьи, свой город и страну. Все вместе", – подчеркнул Кличко.
Какие ограничения ждут Киев во время действия режима чрезвычайного положения: полный список
- Комендантского часа в столице не будет, но не забывайте носить с собой удостоверяющий личность документ
- Под охрану будут взяты все объекты критической инфраструктуры города
- Работа клубов и заведений общественного питания будет ограничена по времени - с 07:00 до 23:00
- На основных въездах в город будут работать КПП
- Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов
- Особый контроль введут за пассажирами на вокзалах и в аэропорту "Киев" имени Сикорского
- Патрулировать улицы будет и муниципальная охрана
- Особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений - школ и детсадов
Напомним, 23 февраля Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение на 30 дней.
Речь идет о законе Об утверждении указа президента Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" (№7108).
Указом президента предусматривается ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.