Столичный мэр рассказал об ограничениях в городе на ближайшие 30 дней.

Сегодня, 23 февраля, мэр Киева Виталий Кличко провел срочный брифинг относительно особенностей введения чрезвычайного положения на территории столицы. Он озвучил полный перечень ограничений.

Онлайн-трансляция брифинга доступна на Youtube-канале столичного мэра.

"Комендантский час в столице не устанавливается. Но, передвигаясь по городу, каждому из вас нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность", - отметил мэр.

По его информации, в городе будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры, усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в столице.

"Работа дискотек, клубов и заведений общепита разрешается с 07.00 утра до 23.00 часов", - отметил Кличко.

На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты. Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений и организаций.

Особый контроль будут введен за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев" им. Сикорского.

По словам городского головы, патрулировать улицы, общественные места, общественный транспорт правоохранителям будет помогать муниципальная охрана.

Он добавил, что особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений, школ и детских садов.

Мэр обратился к киевлянам, призвав, вести себя спокойно.

"Город жив и работает. Но в нынешней ситуации, в условиях угрозы, мы должны быть бдительными и сплоченными, соблюдать законность и порядок. Мы должны подготовиться в любой момент защищать свои дома, семьи, свой город и страну. Все вместе", – подчеркнул Кличко.

Какие ограничения ждут Киев во время действия режима чрезвычайного положения: полный список

Комендантского часа в столице не будет, но не забывайте носить с собой удостоверяющий личность документ

Под охрану будут взяты все объекты критической инфраструктуры города

Работа клубов и заведений общественного питания будет ограничена по времени - с 07:00 до 23:00

На основных въездах в город будут работать КПП

Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов

Особый контроль введут за пассажирами на вокзалах и в аэропорту "Киев" имени Сикорского

Патрулировать улицы будет и муниципальная охрана

Особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений - школ и детсадов

Напомним, 23 февраля Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение на 30 дней.

Речь идет о законе Об утверждении указа президента Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" (№7108).

Указом президента предусматривается ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.

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