Дальнейшие планы по снижению возраста призывников будут зависеть от запросов военного руководства и характера боевых действий.

Дальнейшее снижение призывного возраста в Украине будет зависеть от запросов военного руководства и характера боевых действий. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Сергей Рахманин.

"Для начала надо дождаться, чтобы те изменения, которые мы уже приняли, вступили в силу (об уменьшении предельного возраста призыва на срочную службу). Пока даже это не сдвинулось. Если это произойдет, военные смогут посчитать, какой плюс они реально получат к мобилизационному ресурсу, и стоит или не стоит уменьшать возрастную планку", - рассказал он.

Рахманин отметил, что потребность в таких призывниках должен определять Генштаб, у которого "есть картина потерь и картина потребностей".

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По словам Рахманина, потребность в таких призывниках проистекает из двух причин: отдельные виды боевых действий требуют более молодых воинов, как и технологический прогресс нынешней войны, который требует людей которые либо обладают определенными навыками, либо могут легко учиться.

Уменьшение призывного возраста в Украине

Как известно, ранее граждане Украины, которым не исполнилось 28 лет, не могли быть принудительно мобилизованы, если они не проходили до этого срочную подготовку.

В мае Верховная Рада проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. В то же время президент до сих пор не подписал данный закон.

Данный законопроект инициировало Министерство обороны Украины. Они отмечали, что во время действия правового режима военного положения нет необходимости в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет.

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