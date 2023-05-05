Будет предлагать ВР уменьшить предельный возраст с 27 до 25 лет.

Будет предлагать ВР уменьшить предельный возраст с 27 до 25 лет.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отмечает, что сегодня на заседании правительства одобрен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

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Что предшествовало

Ранее в Министерстве обороны Украины отмечали, что во время действия военного положения нет необходимости в пребывании призывников на воинском учете до 27 лет. При этом речь шла о том, что необходимость граждан ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым затратам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

В Минобороны также объясняли необходимость таких изменений тем, что длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации..

2 мая Верховная Рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию.

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