Нардеп считает, что с точки зрения морального аспекта "вся страна должна находиться в состоянии понимания уважения друг к другу".

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Владимир Арешонков рассказал, какие изменения в законодательство нарабатывают в парламентском комитете для усиления ответственности за ночные развлечения в ресторанах, кафе и клубах во время комендантского часа.

В эфире телемарафона депутат отметил, что в последнее время правоохранительные органы начали более тщательно проверять заведения общественного питания, кафе, рестораны и ночные клубы, где собираются граждане, на соблюдение правил комендантского часа. Но результат этих проверок "пока не приносит такого конечного положительного эффекта соблюдения закона", потому что максимум наказания, который может принять против нарушителей полиция, "это административные меры, то есть практически штрафные санкции".

"Желание граждан отдохнуть, отойти от каких-то наших сложных жизненных ситуаций, понятно. Но все должны соблюдать правила. Они следующие - есть военное время, которое ограничивает определенные права граждан. И это выписано в ряде нормативных документов. Введено понятие комендантский час, тоже это прописано соответствующими законодательными актами", - сказал Арешонков.

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Он добавил, с точки зрения морального аспекта "вся страна должна находиться в состоянии понимания уважения друг к другу".

"Если кто-то воюет, то другие по ночам пьянствовать не имеют права. Тем более, нарушая при этом закон", - подчеркнул Арешонков.

Член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности отметил, что сейчас украинское законодательство нарушение комендантского часа рассматривает только в плоскости административного права, но административных мер наказания за ночные развлечения в ресторанах, кафе и клубах во время комендантского часа, недостаточно.

"Наш комитет правоохранительной деятельности нарабатывает изменения в законодательство. Мы планируем установить уголовную ответственность за нарушения. Это означает, что не только штрафные санкции будут приниматься, но и соответственно более жесткое наказание. Какое именно, об этом идет дискуссия. Но мы движемся в этом направлении", - рассказал Арешонков.

Депутат акцентировал, что уголовную ответственность за нарушение комендантского часа планируют установить именно для владельцев заведений, а посетители должны просто придерживаться моральных норм и правил военного времени.

"Уголовная ответственность может быть использована против должностных лиц, в первую очередь тех, в собственности кого находятся эти заведения ночные. То есть, рестораны, казино, кафе, и все такое. В первую очередь, против владельцев, не против посетителей. Потому что, посетители приходят в те условия, которые им предлагаются. Если в 23:00 часов, как сейчас в Киеве, прекращают работу заведения питания и дается еще час до 24:00, чтобы люди могли добраться до дома. Мне кажется этого абсолютно достаточно, чтобы не попадать под проверку и под те санкции, которые употребляют проверяющие и контролирующие органы. Поэтому, именно против собственников (заведений - УНИАН) мы будем рассматривать этот вопрос. А посетители, должны просто элементарно придерживаться правовой и человеческой культуры", - подчеркнул Арешонков.

Комендантский час в Украине

В конце августа Совет обороны города Киева, по просьбе предпринимателей и представители Национальной ресторанной ассоциации Украины, приняла решение, что столичные заведения общественного питания, рестораны и кафе с 1 сентября будут работать до 23:00. В Киеве с 26 марта 2023 года комендантский час продолжается с 00:00 до 05:00

Украинские журналисты еще летом, проверяя ряд столичных ресторанов на соблюдение комендантского часа, выяснили, что некоторые заведения нарушают закон и продолжают работать после полуночи.

Киевский городской голова Виталий Кличко призвал правоохранителей контролировать и привлекать к ответственности развлекательные заведения и заведения питания, которые продолжают работу в комендантский час.