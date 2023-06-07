Главу департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка журналисты заметили ночью в одном из ресторанов Киева.

Глава департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого журналисты заметили ночью в одном из ресторанов Киева, будет уволен.

Как сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, административная ответственность за нарушение комендантского часа действует для всех граждан, а чиновник несет еще и политическую ответственность.

"Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", - отметил Кличко.

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Он призвал правоохранителей контролировать и привлекать к ответственности развлекательные заведения и заведения питания, которые продолжают работу в комендантский час.

Ночные гулянки киевских чиновников - что известно

В ночь на 3 июня украинские журналисты проверили ряд столичных ресторанов на соблюдение комендантского часа.

В частности, в киевский ресторан "Biarritz", который должен работать до 23:00, около полуночи приехали киевский застройщик Артур Мхитарян и директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

Они и другие посетители не покидали заведение и во время воздушной тревоги, которая прозвучала в 1:50. в то же время, в ресторане "Frou Frou" журналисты заметили заместителя генпрокурора Игорь Мустецу, который покинул заведение после полуночи.

Комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00.

Чем на самом деле должны заниматься киевские чиновники

Ранее полиция провела в КГГА обыски в деле о служебной халатности, приведшей к гибели людей возле закрытого во время обстрела укрытия.

Сейчас спецкомиссия после более чем года войны взялась проверять состояние укрытий в столице. Из проверенных 1,1 тысячи укрытий Киева нерабочими оказались половина.

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