Предлагается добавить требование о наличии у такого кандидата не менее 10 лет профессионального опыта в сфере прав человека.

Народные депутаты предлагают изменить законодательные требования к кандидату на должность омбудсмена.

На сайте парламента обнародован зарегистрированный группой депутатов законопроект о внесении изменений в статью 5 закона "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" (№7472).

Документом предлагается установить, что уполномоченным может быть назначен гражданин Украины, который на день избрания имеет глубокие знания и профессиональный опыт в сфере прав человека не менее 10 лет, в течение последних 5 лет проживает в Украине, владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, имеет высокий авторитет благодаря моральным качествам и общественной деятельности, является компетентным и высоконравственным.

Действующим положением закона предусмотрено, что омбудсменом может быть назначен гражданин Украины, который на день избрания достиг 40 лет, владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Нацкомиссией по стандартам госязыка, имеет высокие моральные качества, опыт правозащитной деятельности и в течение последних 5 лет проживает в Украине

Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла решение об увольнении Людмилы Денисовой с должности Уполномоченного ВР по правам человека.

14 июня народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина назвала трех возможных претендентов на пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека. По ее словам, это правозащитница, адвокат Лариса Денисенко, председатель правления организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.