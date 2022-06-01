По словам народного депутата, вопрос об увольнении Людмилы Денисовой с должности уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека назревал уже давно, поэтому депутаты приняли такое решение.

Нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека вместо уволенной с этой должности Людмилы Денисовой могут назначить в течение двух месяцев.

Об этом народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Вопрос об увольнении назревал давно. Сразу, после первых публичных заявлений госпожи Денисовой в результате расширения агрессии РФ в феврале этого года. Потому что многие ее заявления воспринимались политиками и обществом и прежде всего помогали врагу... Госпожа Денисова, вместо того, чтобы выполнять профессионально свои функции защиты прав граждан, в такой сложный период военных действий начала делать странные или политически ориентированные заявления. Вопрос давно обсуждался среди народных депутатов, поэтому было принято такое решение", - пояснил Вениславский.

На вопрос, кто теперь может занять данную должность, Вениславский ответил, что "говорить сейчас рано".

"Будет объявлен конкурс, согласно закону Украины О правовом статусе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. И далее, кто на этом конкурсе победит, тот и станет новым уполномоченным Верховной Рады", - отметил Вениславский.

На уточняющий вопрос, рассматриваются ли сейчас какие-либо кандидатуры на эту должность, народный депутат добавил: "Я честно скажу, что не знаю ни одной фамилии, которая бы на данный момент заслуживала доверия, относительно возможности занятия этой должности в будущем".

Относительно точной даты заседания Верховной Рады, где будет рассмотрен вопрос назначения нового омбудсмена, он отметил, что это длительный процесс.

"Даже с учетом того, что сейчас военное положение, я думаю что это будет не раньше чем самое оптимистичное в течение месяца, максимум двух. Можно надеяться, что мы будем иметь нового уполномоченного Верховной Рады", - отметил Вениславский.

Народный депутат проинформировал, что аппарат уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека функционирует независимо от наличия или отсутствия главы.

"Там есть кому заниматься всеми делами. Целый ряд должностных лиц в структуре уполномоченного может эффективно выполнять те вопросы, которые на сегодняшний день должен выполнять уполномоченный по правам человека", - сказал Вениславский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, Верховная Рада проголосовала за отставку Людмилы Денисовой с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За это отдали свои голоса 234 народных депутата Украины.

Денисова заявила, что обжалует в суде решение Верховной Рады Украины об увольнении ее с должности омбудсмена.

Справка УНИАН. Людмила Денисова занимала эту должность с 15 марта 2018 года. Ранее она была министром соцполитики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010) и Арсения Яценюка (2014 год).

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