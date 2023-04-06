На прокремлевский канал злоумышленницы подписались несколько сотен "единомышленников".

В Одессе задержали женщину, которая в собственном Тelegram-канале распространяла информацию об укреплениях и дислокации Вооруженных сил Украины на побережье города.

Об этом информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры. По данным следствия, сторонница "русского мира" создала собственный Тelegram-канал, где распространяла информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и их укреплений на побережье Одессы.

В частности, она делала скриншоты карты города в картографическом вебсервисе Google Maps с метками точного расположения подразделений. Изображение сопровождала сообщениями, чтобы враг мог результативнее наносить ракетные удары по украинским военным ночью.

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Как уточнили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, специалисты которого расследуют дело, на прокремлевский канал злоумышленницы подписались несколько сотен "единомышленников".

"На нем она призывала своих читателей делать скриншоты электронных карт с координатами подразделений украинских войск и присылать ей в личные сообщения. Полученные сведения злоумышленница планировала переправить российским оккупантам", - говорится в сообщении.

В СБУ уверяют, что сотрудники спецслужбы поэтапно задокументировали преступные действия фигурантки и вовремя задержали ее. В ходе обыска по месту жительства женщины обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами подрывной деятельности.

Жительнице Одессы сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса). Злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Предатели и коллаборанты в Украине

Во время войны СБУ чуть ли не ежедневно вылавливает предателей, которые корректируют удары оккупантов и предоставляют им всяческую информацию, относительно ВСУ и инфраструктуры. Так, одним из последних был эпизод с задержанием в Краматорске женщины, которая наводила российские удары по общежитиям и больницам. Также она искала информацию о координатах военных аэродромов ВСУ и местах базирования подразделений Госпогранслужбы.

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