Украина получила катера бесплатно в рамках программы по оказанию военной помощи.

Американские патрульные катера, которые на прошлой неделе прибыли в Украину, вышли в Одесский залив. Это первый их выход в море.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

США передали суда бесплатно, чтобы укрепить морскую безопасности Украины. Они получили новые названия - "Сумы" и "Фастов".

Читайте такжеПапа Римский может в ближайшее время посетить УкраинуИх осмотрели и подготовили к выходу из гавани в залив под флагами Украины. На катерах находятся украинские экипажи, которые прошли в США специальный курс дополнительной подготовки.

Кроме того, в Балтиморе готовят еще одно судно. Его также передадут Украине. Это будет уже пятый катер.

Напомним, что катера передали Украине в рамках военной помощи от США

Военная помощь США

10 октября в рамках реализации предоставление дополнительной помощи безопасности от правительства США Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи. В рамках этой помощи Украина получит медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в сша было подписано Рамочное соглашение о стратегических основ оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США и Соглашение между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

Всего начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

18 октября в Украину прибыла вторая партия груза медицинского имущества и вооружения из США.

22 октября прибыла третья и заключительная партия дополнительной международной военной помощи от правительства США на 60 миллионов долларов.

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Автор: Анастасия Горбачева