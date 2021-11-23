Два катера получили названия "Фастов" и "Сумы".

Два патрульных катера типа Island прибыли в Украину.

Как сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-Морских сил ВСУ, катера были доставлены сегодня из Соединенных Штатов Америки на борту судна Ocean Grand и получили названия "Фастов" и "Сумы".

"Конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, а впоследствии - прохождение таможенного контроля, разгрузки, отбуксировки к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки", - говорится в сообщении.

Командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил американских партнеров за поддержку Украины.

По словам командующего, оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированной мирового сообщества защищают демократические ценности и трансатлантическую безопасность.

Отмечается, что вскоре под командованием украинских экипажей катера начнут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Уточняется, что передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи США, которая продолжается с 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

В составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до конца текущего года будет сформирован дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров типа Island, переданных Украине в рамках двустороннего сотрудничества с США.

Автор: Антонина Доломанжи