Также фигурант собирает средства на поддержку захватчиков, которые убивают украинцев.

В Одессе до 11 лет тюрьмы заочно осужден предатель, который готовит российский спецназ у Рамзана Кадырова.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, фигурант, имевший военное образование, полученное в украинском вузе, в 2019 году переехал на постоянное место жительства в Московскую область РФ.

По данным пресс-службы, там он вошел в личный состав российского университета спецназа, где занимал должности инструктора и руководителя медицинского направления. Как отмечается, это крупнейший в РФ военный центр подготовки спецподразделений по вопросам профессиональной, тактико-специальной направленности, который действует под патронатом руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину он обучал добровольцев, военнослужащих и спецназовцев Росгвардии боевым навыкам, методам решения боевых задач, приемам оказания первой медпомощи, эвакуации раненых бойцов с поля боя", - рассказали в прокуратуре.

Также на личной странице в запрещенной российской соцсети и на видеохостинге "YouTube" мужчина распространял посты и видеоролики на тему тактической медицинской подготовки для вооруженных формирований РФ с надписью: "Своих не бросаем". Кроме того, предатель открыл расчетный счет для сбора средств на обучение, лечение, обмундирование и экипировку российских военнослужащих, задействованных в боевых действиях против Украины.

Еще он размещал публикации с призывами осуществить денежный вклад в победу РФ.

Сейчас Приморский районный суд признал бывшего жителя Одессы виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Он приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчина лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 10 лет.

По данным областного управления СБУ, образование мужчина он получил в Одесском институте Сухопутных войск. Военный центр, в который он отправился служить, - в университете спецназа "РУС".

Это заведение - первый и единственный частный учебный центр в системе безопасности РФ, который под патронатом Кадырова вводит передовые знания и методики спецназа.

Перебежчики в армию РФ - детали

В марте стало известно, что в Украине будут судить за дезертирство и государственную измену экс-офицера дивизиона "Рубеж" ВМС ВСУ. Фигурант-бывший заместитель командира дивизиона 25 отдельного берегового ракетного дивизиона "Рубеж". В 2014 году во время временной оккупации территории АР Крым офицер не явился на службу и перешел на сторону врага. Установлено, что в период с 2014 по 2019 год он проходил военную службу в составе ВС РФ в должности заместителя командира большого десантного корабля "Новочеркасск" ЧФ РФ по работе с личным составом в звании "капитан 3 ранга".

Правоохранители задержали двух херсонских мебельщиков, которые работали на захватчиков, потом спрятались, а один даже пошел служить в Нацгвардию Украины.

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