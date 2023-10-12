Приспешник оккупантов фиксировал технику украинских защитников и пересылал приятелю.

В Одессе к 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который "сливал" врагу данные о передвижении колонн ВСУ.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в конце февраля этого года фигурант отснял видео движения колонны украинской военной техники, а затем переслал своему знакомому.

"В дальнейшем эту видеозапись его приятель разослал своим знакомым гражданам России", - рассказали в прокуратуре.

Видео дня

По данным пресс-службы, в судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и искренне раскаялся. Суд признал жителя Одесской области виновным в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Сейчас он находится под стражей.

"Следует отметить, что его приятель также получил 5 лет заключения за распространение информации о военной технике ВСУ", - добавили в ведомстве.

По данным областного управления СБУ, осужден вражеский информатор, который распространял информацию о перемещении Сил обороны на территории региона. Разоблачили его в конце марта этого года в ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области.

Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружили мобильный телефон, который он использовал для фиксации перемещения украинских войск и дальнейшего распространения отснятого видео.

Задержание предателя из Херсона

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали херсонца, который во время временной оккупации Херсона добровольно вступил в карательные органы России. В частности, экс-чиновник "Дарьевской исправительной колонии № 10", который после захвата Херсона перешел на сторону захватчиков и предложил свою "кандидатуру" в ряды охранников тюрьмы.

В июне 2022 года он был назначен "младшим инспектором группы надзора" в составе захваченной в то время "Северной исправительной колонии № 90". Предатель обеспечивал охрану камер и "периметра" российской тюрьмы, в которую заключали участников движения сопротивления. После освобождения Херсона предатель сбежал в Винницкую область, где "превратился" в переселенца.

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