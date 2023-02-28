Комендантский час с 1 марта будет сокращен.

В Одесской области с 1 марта 2023 года будет изменена продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"С 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00.00 часов до 05.00 часов утра", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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Сейчас в Одессе и Одесской области комендантский час длится с 23.00 до 5.00.

Новости Одесской области

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Вечером 24 февраля в Одессе произошел пожар в Артиллерийском парке. Спасатели обнаружили там тела двух погибших.

Несколькими днями ранее в Одесской области вынесли приговор россиянину, который поддержал вторжение РФ в Украину. Примечательно, что в приговоре суда, где приводится обоснование виновности россиянина, словосочетание "Российская Федерация" прописано как "российская педерация".

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