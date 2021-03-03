Учить украинский язык чиновники будут почти месяц по два урока в неделю.

В Одессе более тысячи госслужащих согласились усовершенствовать украинский язык после вступления в силу нормы закона, который обязывает их разговаривать на государственном при обслуживании граждан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Первых 30 служащих посадили за учебные парты, преподают украинский три педагога. Журналистам посетители говорят, что пришли на уроки по собственной инициативе, а руководство их в этом поддержало.

Сначала одесситов поощрили языковыми интересностями, а затем перешли к практическому занятию, чтобы выяснить уровень речи у каждого из присутствующих учеников.

Учить украинский язык чиновники будут почти месяц по два урока в неделю. После обучения они получат специальные сертификаты.

Закон о языке в Украине

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: УНИАН