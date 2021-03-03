В Одессе более тысячи госслужащих согласились усовершенствовать украинский язык после вступления в силу нормы закона, который обязывает их разговаривать на государственном при обслуживании граждан.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеЯзыковой скандал в Николаеве: сотрудницу кофейни довели до слез за обслуживание на украинском
Первых 30 служащих посадили за учебные парты, преподают украинский три педагога. Журналистам посетители говорят, что пришли на уроки по собственной инициативе, а руководство их в этом поддержало.
Сначала одесситов поощрили языковыми интересностями, а затем перешли к практическому занятию, чтобы выяснить уровень речи у каждого из присутствующих учеников.
Учить украинский язык чиновники будут почти месяц по два урока в неделю. После обучения они получат специальные сертификаты.
Закон о языке в Украине
- 16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
- Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.
- Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
- Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram