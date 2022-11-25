Улица в честь российского писателя Ильи Эренбурга переименована в честь украинской певицы, народной артистки Украины Лилии Лобановой.

В Голосеевском районе Киева улица Ильи Эренбурга переименована в улицу Лилии Лобановой.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, за соответствующее решение на пленарном заседании Киевсовета проголосовали 66 депутатов.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, в городе продолжается процесс деколонизации топонимики. Всего в столице, по его словам, уже переименовано более 200 улиц, бульваров, площадей, переулков и проспектов, названия которых были связаны с Россией, ее сателлитами и советским прошлым.

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"Улица Ильи Эренбурга была названа в честь русского писателя Ильи Григорьевича Эренбурга. Путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название этой улицы", - рассказал он.

Так, по словам Бондаренко, среди вариантов по переименованию наибольшее количество, а именно 6 тыс. 308 голосов, набрало предложение наименовать в честь Лилии Лобановой.

"Новое название предложено в честь украинской певицы, народной артистки Украины, педагога, доцента Киевской консерватории Лилии Даниловны Лобановой", – рассказал Бондаренко.

Он добавил, что переименование городских объектов, в частности в честь известных украинцев, способствует преодолению последствий коммунистической идеологии, которую нам навязывали в СССР и РФ.

Переименование улиц в Киеве

Как писал УНИАН, в июне в приложении "Киев Цифровой" провели опрос о переименовании почти 300 улиц в Киеве.

По мнению общественности, столичные улицы должны носить имена известных активистов, журналистов, художников, ученых и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, на заседании 10 ноября Киевсовет переименовал еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета. Местная власть постепенно переименовывает улицы, по которым киевляне приняли решение путем голосования в "Киев Цифровой".

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