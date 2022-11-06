Окончательно решение о судьбе памятника будет принимать сессия горсовета, которая запланирована на конец ноября.

В Одессе вокруг памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя Екатерины II, поставили забор.

Об этом в Facebook сообщил активист Демьян Ганул и обнародовал соответствующее фото и комментарий. Он также предложил несколько шуточных вариантов относительно того, что размещено за ограждением - "портал в Россию", открытие МАФа с шаурмой, пока не демонтировали монумент, и тому подобное.

В мэрии города сообщили, что процедура подведения итогов электронного голосования завершена: большинство одесситов, принявших участие в процедуре, поддержали идею демонтажа указанного памятника с Екатерининской площади. В общей сложности, в голосовании из 1 млн жителей города приняли участие 7 тыс. 796 человек.

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"Следующий шаг - вынесение вопроса на ближайшую сессию Одесского городского совета, который имеет полномочия принять окончательное решение относительно судьбы памятника", - говорится в сообщении.

Планируется, что заседание состоится в конце ноября.

Мэр города Геннадий Труханов заявил, что обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения.

"Лично я буду голосовать "за" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка - в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства", - акцентирует мэр.

Памятник Екатерине II в Одессе

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Одессе завершен электронный опрос относительно решения судьбы памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II. Наибольшее количество жителей Одессы проголосовали за два варианта: демонтаж монумента и за предложение оставить скульптурную композицию на месте, но дополнить ее информацией о деятельности императрицы.

В мэрии сообщили, что окончательное решение о судьбе памятника "Основателям Одессы" будет принимать городской совет.

При опросе людям предлагали семь вариантов относительно судьбы монумента: демонтировать с него имперские символы, демонтировать только скульптуру Екатерины II, снести памятник полностью. Также предлагали отложить решение вопроса о судьбе памятника до завершения военного положения, сохранить его на своем месте без изменений или сохранить на месте, дополнив историческую информацию о деятельности Екатерины II. Седьмой вариант - сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей.

До этого указанную достопримечательность неизвестные неоднократно обливали красной краской. Также возле постамента проводили акции с требованием его снести.

Справка УНИАН. В 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник "Основателям Одессы" – копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году. Памятник представляет собой композицию, центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. Ее окружают сателлиты (небольшие статуи) – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан. Из-за этого монумента в Одессе неоднократно возникали скандалы, поскольку часть горожан требовала его демонтировать.

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