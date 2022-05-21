Демонтаж производился с помощью автокрана.

В Николаеве пропал с постамента памятник поэту Александру Пушкину, который был установлен в парке на пересечении улиц Пушкинской и Набережной.

Об этом сообщают "Новости-N", которым в редакцию местные жители прислали кадры подтверждения.

По словам обитателей города, памятник был демонтирован 21 мая рано утром. Демонтаж производился с помощью автокрана. Отлитую из бронзы фигуру поэта сняли с гранитного постамента и увезли в неизвестном направлении.

Демонтирован ли памятник по решению городских властей, или же это работа активистов - не известно.

Памятник российскому поэту возвели в Николаеве в 1988 году. Автор — известный николаевский скульптор Юрий Макушин.

Ранее во многих городах Украины снесли памятники Пушкину.

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