В Николаеве пропал с постамента памятник поэту Александру Пушкину, который был установлен в парке на пересечении улиц Пушкинской и Набережной.
Об этом сообщают "Новости-N", которым в редакцию местные жители прислали кадры подтверждения.
По словам обитателей города, памятник был демонтирован 21 мая рано утром. Демонтаж производился с помощью автокрана. Отлитую из бронзы фигуру поэта сняли с гранитного постамента и увезли в неизвестном направлении.
Демонтирован ли памятник по решению городских властей, или же это работа активистов - не известно.
Памятник российскому поэту возвели в Николаеве в 1988 году. Автор — известный николаевский скульптор Юрий Макушин.
Ранее во многих городах Украины снесли памятники Пушкину.
Дерусификация в Украине
- После 24 февраля все больше городов отказываются от названий улиц, учебных и культурных заведений, которые ассоциируются со страной-агрессором.
- 26 апреля в центре Киева начали демонтировать монумент под Аркой Дружбы народов. Скульптура в виде двух рабочих стояла там с 1980-х годов.
- В Сумах убрали памятник гусару. В Дрогобыче снесли мемориал "вечного огня".