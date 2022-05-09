Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Одессу.
Об этом Мишель сообщил в микроблоге Twitter.
"Приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу", - написал он.
Президент Евросовета отметил, что в Одессе сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, а свою свободу - от российской агрессии.
"Вы не одни. ЕС поддерживает вас", - подчеркнул Мишель.
На опубликованных им фото видно, что президент ЕР встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз поможет отстроить экономику Украины в сочетании с проведением необходимых реформ.
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