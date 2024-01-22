По убеждению Выговского, если в Украине мобилизуют еще полицейских, возникнет проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в случае мобилизации полицейских может возникнуть проблема с криминогенной ситуацией в стране, но там готовы к такому решению.

В Украине сложилась аномальная ситуация по сравнению с плохим опытом других стран во время войны. В нашем государстве удается держать криминогенную обстановку под контролем и сохранять правопорядок на улицах, рассказал он в интервью РБК-Украина.

По его словам, что Нацполиция готова к мобилизации, если будет принято такое решение.

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"Но с первого дня войны полицейские уже воюют, выполняют боевые распоряжения. Это и "Лють", и сводные отряды из всех областей", - сказал он.

По его убеждению, если в Украине мобилизуют еще полицейских, возникнет проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации.

"Кстати, полиция не исчерпывает мобилизационный ресурс. В 2022-23 году мы очень взвешенно подходили к тому, кого набираем в полицию. Исключена возможность попадания уклонистов, у нас есть соответствующие базы, по которым мы проверяем людей", - подчеркнул Выговский.

Он рассказал, что в данном процессе также играет роль возраст.

"Так, 60% личного состава - это молодые люди от 18 до 25 лет. В "Люти" также у нас в основном молодые люди до 27 лет. Мы набирали их на конкурсной основе. В бригаде где-то 30% бойцов - это полицейские, которые были в рядах полиции и до полномасштабного вторжения" - пояснил Выговский.

Он напомнил, что в первые дни из Нацполиции отпустили всех, кто принял решение вступить в ряды армии при отсутствии механизма перевода в Вооруженные Силы Украины.

Возможность мобилизации полицейских в Украине - детали

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уверяет, что полицейские готовы стать к оружию, если этого потребует ситуация на фронте.

"Если в стране будет ситуация развиваться так, что необходимо будет стать к оружию, то мы готовы это сделать", - подчеркнул Клименко.

Ветеран АТО Евгений Дикий отмечал, что Украине есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить, по меньшей мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей. в то же время глава Национальной полиции Украины Иван Выговский назвал такую идею "странной" и не реализованной.

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