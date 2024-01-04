Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уверяет, что полицейские готовы взяться за оружие, если этого потребует ситуация на фронте. Об этом глава МВД сказал в эфире информационного марафона.
"Если в стране будет ситуация развиваться так, что необходимо будет взяться за оружие, то мы готовы это сделать", - подчеркнул Клименко.
Министр сообщил, что на сегодня в полиции служит 98 тысяч офицеров и сержантов, из них - 35 тыс человек служат в Черниговской, Николаевской и других пограничных и прифронтовых областях, где происходят активные боевые действия.
"В среднем, на 10 тысяч населения в Украине, до широкомасштабной войны, у нас было 23-26 работников полиции. На сегодняшний день на деоккупированных территориях более 100 сотрудников полиции, потому что режим намного жестче и намного больше задач", - отметил Клименко.
По его словам, с начала полномасштабной войны полиция на 80% увеличила свой функционал.
"Но мы не увеличиваем количество полицейских. Мы не увеличиваем наборы в полицию, потому что мы понимаем, что тяжело сейчас стране", - сказал глава МВД.
Мобилизация полицейских в Украине
Как сообщал УНИАН, 19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
Ветеран АТО Евгений Дикий отмечал, что Украине есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить, по меньшей мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей. В то же время глава Национальной полиции Украины Иван Выговский назвал такую идею "странной" и не реализуемой.