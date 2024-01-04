Полицейские готовы взяться за оружие, если этого потребует ситуация на фронте.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уверяет, что полицейские готовы взяться за оружие, если этого потребует ситуация на фронте. Об этом глава МВД сказал в эфире информационного марафона.

"Если в стране будет ситуация развиваться так, что необходимо будет взяться за оружие, то мы готовы это сделать", - подчеркнул Клименко.

Министр сообщил, что на сегодня в полиции служит 98 тысяч офицеров и сержантов, из них - 35 тыс человек служат в Черниговской, Николаевской и других пограничных и прифронтовых областях, где происходят активные боевые действия.

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"В среднем, на 10 тысяч населения в Украине, до широкомасштабной войны, у нас было 23-26 работников полиции. На сегодняшний день на деоккупированных территориях более 100 сотрудников полиции, потому что режим намного жестче и намного больше задач", - отметил Клименко.

По его словам, с начала полномасштабной войны полиция на 80% увеличила свой функционал.

"Но мы не увеличиваем количество полицейских. Мы не увеличиваем наборы в полицию, потому что мы понимаем, что тяжело сейчас стране", - сказал глава МВД.

Мобилизация полицейских в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Ветеран АТО Евгений Дикий отмечал, что Украине есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить, по меньшей мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей. В то же время глава Национальной полиции Украины Иван Выговский назвал такую идею "странной" и не реализуемой.

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