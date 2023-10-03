В министерстве привели аргументы, почему этот режим полезен вне военного времени.

В Министерстве внутренних дел Украины намекнули, что в ближайшее время украинцам не следует рассчитывать на отмену комендантского часа в тыловых районах государства.

По словам главы ведомства Игоря Клименко, это необходимая мера, которая позволяет МВД поддерживать дисциплину в обществе и предотвращать увеличение преступности. Соответствующие "положительные" моменты он перечислил в интервью "Украинской правде".

"Дисциплина должна быть в тыловых регионах. И профилактика преступности", - заявил он.

Клименко привел пример, что в комендантский час полицейский имеет право проверить человека на законных основаниях, если он оказался в непозволительное время на улице. По его словам, это позволяет минимизировать преступность, в "часы-табу" ее практически нет.

В то же время МВД пока не имеет правового механизма, чтобы привлечь к ответственности общественные учреждения, нарушающие комендантский час, подчеркнул Клименко.

КГГА уволила главу департамента из-за ночных гуляний

Напомним, каждая область Украины имеет свои ограничения в комендантском времени. В Киеве ограничение действует с 00:00 до 05:00 каждую ночь. Летом на нарушении общеобязательного режима попался глава департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

Его заметили СМИ среди ночи в ресторане. По итогу, 7 июня 2023 года стало известно об увольнении Никоряка.

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