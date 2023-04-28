Михаил Шаманов отметил, что ситуация в столице Украины сейчас спокойная.

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов объяснил, стоит ли ожидать жителям и гостям столицы Украины увеличения комендантского часа осенью. Он отметил, что прогнозы делать еще рано.

"Прогнозы вещь неблагодарная. Все зависит от оперативно-тактической ситуации. В общем от ситуации с воздушными атаки и от ситуации на фронте", - отметил чиновник в эфире телемарафона.

При этом он указал, что в Киеве ситуация стабильная.

Видео дня

"Сокращен комендантский час, что дало возможность бизнесу работать на час дольше", - подытожил Шаманов.

Кроме того, он сообщил, что в результате падения обломков российской ракеты во время ночной атаки в Оболонском районе была повреждена локальная линия электросети и дорожное покрытие.

Комендантский час в Киеве - что известно

Из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине ввели комендантский час. 26 марта 2023 года в Киеве на час сократили комендантский час. Теперь он начинается с 00:00, а не с 23:00, как раньше. Заканчивается комендантский час в Киеве в 05:00.

Кроме того, в других регионах также сокращали комендантский час. Его длительность может отличаться в разных городах.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться на транспорте или пешком. В случае воздушной тревоги украинцы во время комендантского часа могут дойти до ближйшего убежища.

Вас также могут заинтересовать новости: