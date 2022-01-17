В Минобороны рассказали о работе над механизмом постановки женщин на воинский учет / фото mil.gov.ua

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинок не спешить становиться на воинский учет.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Маляр, прямо сейчас женщины не должны идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы).

Маляр объяснила, что в течение 2022 года продлится переходный период.

"Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных с военно-учетными специальностями. Так что будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - отметила замминистра.

Также она добавила, что в течение 2022 года штрафы за избежание постановки на военный учет не будут взиматься.

"Этот вопрос также изучается по поводу возможных изменений", - написала Маляр.

Кроме того, по ее данным, прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые возможно перевести в онлайн.

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Постановка женщин на военный учет: что известно

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Позже в Минобороны пообещали уточнить этот список профессий.

Приказ распространяется на украинок от 18 до 60 лет.

27 декабря петиция на сайте президента об отмене приказа о взятии на военный учет женщин набрала необходимое количество подписей – 25 тысяч.