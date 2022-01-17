Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинок не спешить становиться на воинский учет.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По словам Маляр, прямо сейчас женщины не должны идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы).
Маляр объяснила, что в течение 2022 года продлится переходный период.
"Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных с военно-учетными специальностями. Так что будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - отметила замминистра.
Также она добавила, что в течение 2022 года штрафы за избежание постановки на военный учет не будут взиматься.
"Этот вопрос также изучается по поводу возможных изменений", - написала Маляр.
Кроме того, по ее данным, прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые возможно перевести в онлайн.
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Постановка женщин на военный учет: что известно
Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".
В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.
Позже в Минобороны пообещали уточнить этот список профессий.
Приказ распространяется на украинок от 18 до 60 лет.
27 декабря петиция на сайте президента об отмене приказа о взятии на военный учет женщин набрала необходимое количество подписей – 25 тысяч.