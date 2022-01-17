В течение 2022 года штрафы за избежание постановки на военный учет не будут взиматься.

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинок не спешить становиться на воинский учет.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Маляр, прямо сейчас женщины не должны идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы).

Маляр объяснила, что в течение 2022 года продлится переходный период.

"Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных с военно-учетными специальностями. Так что будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - отметила замминистра.

Также она добавила, что в течение 2022 года штрафы за избежание постановки на военный учет не будут взиматься.

"Этот вопрос также изучается по поводу возможных изменений", - написала Маляр.

Кроме того, по ее данным, прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые возможно перевести в онлайн.

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Постановка женщин на военный учет: что известно

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Позже в Минобороны пообещали уточнить этот список профессий.

Приказ распространяется на украинок от 18 до 60 лет.

27 декабря петиция на сайте президента об отмене приказа о взятии на военный учет женщин набрала необходимое количество подписей – 25 тысяч.