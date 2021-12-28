Ранее украинцы зарегистрировали петицию с требованием отменить резонансный приказ Минобороны. Она уже набрала необходимое количество подписей.

В Министерстве обороны отреагировали на петицию об отмене приказа ведомства о воинском учете для женщин. По словам замминистра Анны Маляр, петиция - это "нормальный демократический процесс".

В эфире "Сніданку з 1+1" Маляр пояснила, что приказ не является основанием для паники, поскольку был подписан в рамках закона, принятого еще в марте. Чиновница напомнила, что воинский учет - это не призыв и не мобилизация.

"Никого из женщин в армию не будут забирать. Сейчас речь идет лишь об обновлении норм, касающихся воинского учета. Паника и испуг безосновательны - это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин", - говорит она.

Читайте такжеВоинский учет для женщин: украинкам раскрыли детали и цель приказа Минобороны

По ее словам, нормы воинского учета для женщин в Украине существовали всегда - новый приказ Минобороны заменил постановление Кабмина от 1994 года. Этот документ предусматривал около 40 профессий, представительницы которых подлежали учету, но он до 2008 года был засекречен. Необходимость обновить документ Маляр объяснила тем, что некоторых профессий уже не существует, зато за это время появились новые.

Замминистра успокаивает: срочно идти в центры комплектования не нужно, сделать это можно в течение следующего года. Она также добавила, что Генштаб планирует сделать процесс понятным, прозрачным и максимально удобным, а также частично перевести его в режим онлайн.

Воинский учет для женщин: что известно

Недавно стало известно, что украинок определенных профессий будут ставить на воинский учет. В перечень входят сотни специальностей. Об этом говорится в приказе Минобороны от 11 октября.

В документе указано, что работодатель должен проконтролировать, стали ли его сотрудницы, работающие по указанным специальностям, на воинский учет. В то же время при приеме на работу будут проверять документы и отметки о постановке на воинский учет.

Документ вызвал множество вопросов. УНИАН уже рассказывал, что известно о приказе в настоящее время.

Впоследствии в ВСУ разъяснили ситуацию с взятием женщин ряда профессий на воинский учет. Каждая женщина должна прийти в военкомат, сообщили в ВСУ и объяснили процедуру постановки на воинский учет.

После этого стало известно о планах сократить список профессий женщин для воинского учета. А в Минобороны объяснили, будут ли ставить на воинский учет беременных и женщин с детьми.