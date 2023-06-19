МКИП уверяет, что готово оперативно рассмотреть внесение этого дома в реестр памятников, как только власти Киева подготовят необходимые документы.

В Министерстве культуры и информационной политики объяснили ситуацию вокруг знакового дома на улице Владимирской, 20/21 (ул. Софийская, 20/21, рог улиц Софийской, 20 и Владимирской, 21) в Киеве и предоставление ему охранного статуса.

"На сегодня в МКИП представления о рассмотрении вопроса занесения дома в Государственный реестр недвижимых памятников Украины не поступало, но министерство готово оперативно рассмотреть этот вопрос в случае получения необходимого пакета документов от Киевской городской военной администрации", - заявили в ведомстве.

Как информируют в МКИП, согласно определенной законодательством процедуре, КГВА должен внести этот дом в перечень объектов культурного наследия Киева, затем готовит и направляет Министерству пакет документов, в частности учетную документацию. Затем все это должна рассмотреть экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия МКИП. В случае положительного решения комиссии, МКИП принимает решение о занесении объекта культурного наследия в реестр по категории местного значения.

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Отмечается, что этот дом не состоял на государственном учете и не был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

По данным МКИП, приказом Минкульта в 2011 году жилой дом признан не подлежащим занесению в реестр из-за несоответствия критериям, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 №1760 "Об утверждении Порядка определения категорий памятников для занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины".

Также обращается внимание, что согласно действующему сейчас Генеральному плану Киева на период до 2020 года и в соответствии с научно-проектной документацией, утвержденной приказом МКИП, земельный участок по этому адресу располагается в Центральном историческом ареале города, на территории памятника археологии национального значения "Культурный слой "города Ярослава" ХI-ХІІІ веков", в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями, Киево-Печерская лавра", в пределах архитектурной, археологической охранных зон, а также на территории памятника градостроительства местного значения "улица Владимирская и улица Терещенковская".

"Тому же началу проведения любых земляных работ предшествуют обязательные археологические исследования. Это определено Законом Украины "Об охране культурного наследия", - предупреждают в министерстве.

Кроме того, отмечают в МКИП, что работам в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО предшествует информирование Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, а рекомендации организации являются обязательными.

Дом на углу улиц Владимирской и Софийской в Киеве

В этом месяце активист и соучредитель памятникоохранного хаба "Цегла" Дмитрий Перов на своей Facebook-странице сообщил, что двухэтажный исторический дом на ул. Софийской, с балкона которого произносил свою речь о независимости Украины Михаил Грушевский, планируют снести ради строительства нового офисного центра.

Он подчеркнул, что дом находится в буферной охранной зоне памятника ЮНЕСКО - комплекса памятников национального значения "София Киевская".

По словам Перова, в 2011 году Министерство культуры и информационной политики Украины изъяло этот объект из перечня памятников города Киева, но в то же время отметил, чтобы спасти дом от сноса его достаточно внести в перечень памятников города Киева приказом Департамента охраны культурного наследия КГГА.

На это мэр Киева Виталий Кличко заявил, что КГГА осуществляет надзор за объектом и готовит документы о предоставлении ему охранного статуса.

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