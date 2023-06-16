Мэр уверяет, что КГГА осуществляет надзор за объектом и готовит документы о предоставлении ему охранного статуса.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию вокруг исторического дома в центре Киева, который связывают с председателем Центрального Совета Украинской Народной Республики, академиком Михаилом Грушевским и провозглашение им Акта Воссоединения в январе 1919 г.

Об этом Кличко написал в Telegram после распространенных в соцсетях сообщений об угрозе сноса знакового для Киева и всей Украины дома с последующим возведением на его месте очередной многоэтажки. "Относительно ситуации вокруг дома на улице Владимирской, 21/20 (активисты указывают адрес ул. Софийская, 20/21 – УНИАН). Этот дом, действительно, не состоит на учете в реестре Министерства культуры Украины как объект культурного наследия...", - написал он.

По его словам, в 2005 году Главное управление охраны культурного наследия КГГА подало учетную документацию в Минкульт для занесения дома в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, однако те признали дом не подлежащим занесению в реестр.

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Кличко отметил, по информации специалистов музея истории города Киева, в имеющихся исторических источниках нет доказательств выступления Грушевского на балконе именно этого дома. В то же время, подчеркнул он, дом вместе с сохранившимися сооружениями Софиевской площади составляет целостный ансамбль этого исторического места, где была провозглашена независимость Украины.

По словам мэра, специалисты Департамента охраны культурного наследия, чтобы сохранить дом, прорабатывают материалы, чтобы взять на учет этот объект, присвоив статус памятника архитектуры. А ученые, в свою очередь, продолжают работать в архивах по связи именно этого здания с выступлением Грушевского.

Кличко сообщил, что отдел инспекции Депратмента охраны культурного наследия КГГА вместе с благоустройством города осуществил комиссионное обследование дома для фото фиксации и осмотра его технического состояния.

"Строительной техники на объекте не обнаружили, работы там не ведутся. Департамент охраны культурного наследия осуществляет надзор за объектом и готовит документы, чтобы как можно скорее он получил охранный статус памятника архитектуры", - заверил городской голова.

Снос исторического дома: что известно

На днях активист и соучредитель памятникоохранного хаба "Кирпич" Дмитрий Перов на своей Facebook-странице сообщил, что двухэтажный дом с балкона которого произносил свою речь о независимости Украины Михаил Грушевский, планируют снести ради строительства нового офисного центра.

Он подчеркнул, что дом находится в буферной охранной зоне памятника ЮНЕСКО - комплекса памятников национального значения "София Киевская".

Перов отметил, что еще в 2011 году Министерство культуры и информационной политики Украины изъяло этот объект из перечня памятников города Киева, но в то же время отметил, чтобы спасти дом от сноса его достаточно внести в перечень памятников города Киева приказом Департамента охраны культурного наследия КГГА.

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