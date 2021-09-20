Ведомство рассматривает предложения техники для переписи от различных компаний.

В Министерстве цифровой трансформации раскрыли детали подготовки к официальной переписи населения в 2023 году.

Как сообщила пресс-служба Минцифры, в конце этого года будет отдельная презентация того, как будет проходить перепись, какими будут ее сроки, как она будет финансироваться.

"Могу сделать небольшой спойлер: все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано. Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения", – сказал министр Михаил Федоров.

По его словам, сейчас команда Минцифры активно изучает опыт других стран в проведении переписи. Так, недавно украинская делегация встречалась с топ-менеджментом компании Apple в США и обсуждала возможность сотрудничества по переписи населения, используя их наработки.

"Сегодня многие бренды готовы продать технику, которая во время переписи и после нее станет неактуальной. Apple во время переписи населения в США предоставляла большую долю техники в аренду на несколько недель. Это огромная экономия государственных средств. Apple была первой, с кем мы встретились. Сейчас мы рассматриваем предложения различных компаний", - добавил Федоров.

Перепись населения в Украине: что известно

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, согласно которой в нашем государстве проживало 48 млн 457 тыс. человек.

Кабинет министров в 2019 году организовал электронную перепись населения, по результатам которой по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тысяч 300 человек (эта цифра не включает население Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

Автор: Анна Нагорная