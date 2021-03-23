В перспективе вуз нового поколения должен стать основой для научно-исследовательского центра.

Преимуществами нового горно-металлургического университета в Мариуполе, инвестором которого стала группа «Метинвест», являются современные программы обучения, высокотехнологичная лабораторная база, а также симбиоз теории и практики.

Об этом рассказал генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

По его словам, студентов нового вуза будут учить лучшие преподаватели Украины.

«У нас будет один из лучших преподавательских составов в Украине. На сегодня у нас уже работают 18 кандидатов в доктора, 11 докторов наук, которые работают над программами образования. Они фокусируются именно на том, что сегодня важно в промышленности, что сегодня важно в автоматизации, что сегодня важно, в частности, и в таких сферах, как охрана труда, экология. Это первое, что будет его, я надеюсь, отличать выгодно от других вузов в нашей стране», – отметил Рыженков.

При этом он обратил внимание на новый для системы украинского высшего образования подход к организации обучения:

«Вуз будет привязан к промышленной компании, которая готова все наработки применять на практике, здесь же, у себя на предприятии... Более того, мы планируем делать дуальное образование, когда на третьем курсе студенты уже смогут половину времени учиться в университете, половину времени работать на предприятии. И к тому времени, когда они будут выходить уже бакалаврами, они уже будут готовыми специалистами, которым не нужно будет проходить путь молодого специалиста на предприятии, они могут сразу идти уже на инженерные должности».

Гендиректор «Метинвеста» также добавил, что особой гордостью нового университета станет современная лабораторная база, которую будут создавать такие мировые корпорации как Siemens, Schneider Electric, Honeywell и Microsoft.

«В перспективе вообще университет должен стать основой для научно-исследовательского центра, который бы был готов новые разработки осуществлять в промышленной автоматизации и вообще в промышленности... ИТ-архитектуру самого университета и всех образовательных программ разрабатывает компания Microsoft. Это для них такой тоже достаточно интересный проект, и они все свои новые технологии в сфере обучения, в сфере образования намерены применить в нашем университете. Это наш общий с ними проект, я думаю, это тоже даст определенный импульс качества преподавания и онлайн-ориентированности, если можно так выразиться, в современности этого университета», – подчеркнул Рыженков.

Он пояснил, что местоположение нового учебного заведения было выбрано неслучайно:

«Мы выбрали Мариуполь, город металлургов на сегодня. Нам кажется, что это тоже даст свой толчок, в том числе и к развитию Мариуполя, как образовательного центра, как научного центра, а не только, как центра металлургии»

Юрий Рыженков считает, что создание технического университета нового поколения даст положительный толчок для развития всей горно-металлургической промышленности.

«Сегодня в индустрии нам не нужны просто инженеры, нам нужны люди, которые понимают, как управлять сложными автоматизированными системами промышленности. То есть нам нужны не металлурги, нам не нужны горняки – нам нужны ІТшники с очень хорошим знанием металлургии, с очень хорошим знанием горного дела. Это именно то, что будет предлагать наш университет совместно с мировыми лидерами в направлении автоматизации», – резюмировал он.

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Автор: Григорий Бондарь