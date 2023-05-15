В городе заметили перемещение техники и живой силы оккупантов.

Российские оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ активно укрепляют оборонительные сооружения в Мариуполе.

"Оккупанты продолжают укрепляться в Мариуполе. Они устанавливают защитные сооружения по всему городу и вокруг него. В основном россияне устанавливают бетонные доты с пулеметами у мостов. Очень неплохо они их маскируют. Все остальное в городе словно замерло. Все ожидают контрнаступления ВСУ", - рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала"Эспрессо".

По его словам, в городе происходит постоянная ротация оккупационных войск РФ. Общее скопление подразделений держится на одном уровне.

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"Есть определенные перемещения военной техники и личного состава оккупационных российских войск в Мариуполе. Если из города оккупанты перебрасывают на линию фронта определенные подразделения, то на их место сразу заходят другие. Локацию они могут менять, однако общее скопление российских подразделений в Мариуполе держится на одном уровне", - подытожил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

По словам Андрющенко, захватчики продолжают уничтожать город. Сейчас в Мариуполе почти 300 домов демонтированы, а в планах россиян – снести еще примерно 700.

Кроме того, россияне стягивают в Мариуполь системы ПВО. На днях там впервые заметили новую систему ЗРК ТОР-2.

С тем в городе проводят допросы местного населения. К этому процессу привлечено около 50 представителей Следственного комитета РФ.

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