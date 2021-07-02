Станция будет закрыта для пассажиров пять часов.

Жителей и гостей Киева предупредили о закрытии станции метро "Дворец спорта" 4 июля. Ограничения будут действовать пять часов.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

На станции проведут антитеррористические учения.

"Внимание! В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов ст. "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30 ", - говорится в сообщении.

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При этом указано, что пересадка "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

Как ранее сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины проведет в Киеве антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей.

Во время учений могут временно ограничить движение транспорта и пешеходов, проверять документы, удостоверяющие личность.

Ранее СБУ уже проводила в столице плановые антитеррористические учения на станциях метрополитена. Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным с привлечением сил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Киевской аварийно-спасательной службы.

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Автор: Анастасия Горбачева