По результатам проверки будут приняты управленческие решения.

В Киеве Военно-врачебные комиссии работали в сокращенном временном режиме, отсутствует электронная очередь и происходило затягивание сроков проведения комиссии.

"Что по городу Киеву наиболее критично? Во-первых, не повыводили врачей из Территориальных центров комплектования. Это человек приходит в ТЦК и проходит медосмотр, а потом его направляют еще делать анализы или исследования, что заставляет военнообязанного ходить по всем учреждениям здравоохранения, а затем снова возвращаться. Такого не должно быть. Должно быть четко закреплено заведение, в котором есть полный комплекс этих исследований", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, рассказывая о проверке работы ВВК в Киеве.

По его словам, еще есть нарушения, которые касаются электронной очереди.

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"Нет электронной очереди. Видим, что ВВК работают до 14:00, а потом почему-то закрываются, не проводят медицинские осмотры. Это нарушение тех норм, которые мы прописали", - подчеркнул Ляшко

Ляшко отметил, что на каждого, кто приходит на медицинский осмотр для прохождения ВВК, открывается в электронной системе здравоохранения соответствующая медицинская запись, которая должна быть закрыта в течение четырех дней.

"За январь месяц мы имели 83% завершенных случаев, а за февраль месяц мы уже имеем таких 92% завершенных случаев. В то же время есть регионы, которые выбиваются из общей статистики, в частности, город Киев", - отметил он.

По его словам, в столице такие записи остаются открытыми в течение 10 дней и более. Ляшко подчеркнул, что рабочая группа министерства отработает все эти нарушения. Он указал, что на первом этапе сосредоточится на организационных вопросах, которые достаточно быстро можно решить и обеспечить четкий процесс прохождения медицинского осмотра.

"Затем более подробно будем разбирать каждое обращение, которое приходило на горячую линию Минздрава, Национальной службы здоровья Украины относительно качества проведения этих медицинских осмотров", - подчеркнул он.

По его словам, по результатам будут приниматься управленческие решения.

Проверка ВВК - главные новости

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о создании рабочей группы для проведения проверки работы ВВК в Киеве. Он отмечал, что такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые получают в последнее время. Это и несоблюдение электронной очереди, и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты.

По его словам, для того, чтобы ускорить прохождение ВВК и сделать его более удобным, в прошлом году в Минздраве ввели отдельный пакет в рамках "Программы медицинских гарантий", который позволяет военнообязанным пройти медицинский осмотр в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако, до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

Ляшко отмечал, что без внимания не остаются и другие вещи: коррупционная составляющая, например, вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров, схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятия решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.

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