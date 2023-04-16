Спасатели и правоохранители находятся на круглосуточном дежурстве в пострадавшем от непогоды районе.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям доставила лодками праздничные паски жителям подтопленного из-за паводков села Крещатик на Черкасщине. Праздничные вкусности получили местные жители, которые приняли решение не эвакуироваться с подтопленных территорий, рассказывают спасатели.

"В село Крещатик Черкасской области спасатели доставили пострадавшим от паводков праздничные паски. ... Жителей села Крещатик, которые приняли решение не эвакуироваться из подтопленных территорий, спасатели поздравили с Пасхой!", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме этого, спасатели и правоохранители здесь находятся на круглосуточном дежурстве. Они осуществляют эвакуацию населения и подвозят питьевую воду, лекарства, еду.

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Наводнение на Черкасщине - что происходит в регионе

В северных областях Украины – весеннее наводнение. В Черкасской области в опасности оказались населенные пункты Черкасского и Золотоношского районов. Небольшое село Крещатик вблизи областного центра оказалось частично отрезанным от мира. Значительный ущерб непогода нанесла жителям улицы, находящейся ниже других, вблизи места впадения реки Рось в Днепр.

Кое-где уровень воды достигает 2 метров, по улицам передвигаются на лодках. Спасатели следят за ситуацией с дронов, осуществляют эвакуацию и подвоз всего необходимого (еды, лекарств, воды). Наводнение таких масштабов в последний раз наблюдали здесь полвека назад.

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