Объявления развесили представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В подъездах некоторых жилых домов Киева появились объявления, в которых напечатан закон о мобилизации и приказ для военнообязанных прибыть в районный военкомат. Поэтому в КГВА объяснили, что это значит.

В Киевской городской военной администрации в комментарии ТСН заявили, что объявления на подъездах домов - это информирование населения о том, что мобилизация продолжается.

Кроме того, такие объявления - напоминание для тех, кто получил повестки, явиться в военкоматы. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) во исполнение указов президента, касающихся военного положения и мобилизации, имеют право доносить гражданам информацию о плановых мероприятиях.

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"Это обычная работа ТЦКСП. Не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте. Все в рамках законодательства", – рассказали в КГВА.

Мобилизация в Украине в 2023 году

В 2023 году в Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди изменений:

на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17);

военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию";

принимать военнообязанного на работу или учебу смогут только после предоставления военного билета или после постановки на военный учет;

центры занятости будут передавать военкоматам информацию о безработных военнообязанных;

сотрудники военкоматов при наличии разрешений смогут делать подомовой обход;

дипломатические ведомства будут способствовать возвращению в Украину военнообязанных, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года.

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