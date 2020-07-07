В Киеве демонтировали рекламу СБУ перед посольством РФ, но потом вернули на место (фото)

КГГА все равно обещает снять рекламу. По словам чиновников, ее установление не было согласовано местными властями.

Коммунальщики демонтировали и вернули на место рекламу с эмблемой Контрразведки СБУ (орел, который сжимает двуглавого змея), установленного перед российским посольством накануне дня России.

Об этом в Facebook сообщил очевидец Игорь Марио.

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В КГГА в комментарии УП пояснили, что указанный щит возле диппредставительства России – незаконный и будет впоследствии демонтирован.

«После этих работ, уже при сверке документов на эти конструкции и наклейки на конструкции, выяснилось, что есть ошибка: в приказе на демонтаж был неверно указан владелец этой конструкции. Поэтому пришлось ее вернуть обратно. Но сегодня выпишут новое предписание на нового владельца. По закону, у него есть 15 дней на то, чтобы самому демонтировать бигборд. Если он сам этого не сделает, то щит демонтирует «Киевреклама», – пояснили в КГГА.

Конструкции, в частности, нет на схеме рекламы Киева. Кроме того, щит установили на зеленой зоне.

Как сообщал УНИАН, тематические бигборды СБУ появились в Киеве и ряде крупных городов Украины накануне дня России. Контрразведчики, таким образом, «поздравили» страну-агрессора и акцентировали на памяти преступлениях Кремля на востоке Украины и в Крыму.

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