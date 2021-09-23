На месте коммунального кинотеатра планируют построить многофункциональный комплекс с привлечением инвестора.

Киевсовет дал разрешение на снос под застройку кинотеатра "Загреб".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета 79 депутатов из 103 зарегистрированных в зале.

Согласно решению, Киевсовет разрешил коммунальному предприятию "Киевкинофильм" на снос комплекса зданий общей площадью 2550,6 кв. метров кинотеатра "Загреб" на просп. Голосеевском, 116.

КП "Киевское инвестиционное агентство" должно оформить право на пользование земельным участком на просп. Голосеевском, 116 - площадью 1,3 га. Это предприятие определено заказчиком нового строительства по указанному адресу. При этом Департамента экономики и инвестиций поручается провести инвестиционный конкурс по привлечению инвестора для строительства Объекта общественного назначения".

Читайте такжеВ Киеве полностью "зачистили" один из крупнейших рынков (фото)В документах решения указано, что инвестор должен возместить стоимость объектов, которые сносят, путем перечисления средств в спецфонд бюджета Киева.

Депутат Киевсовета Игорь Кириленко, который призвал не поддерживать этот проект решения, обратил внимание на низкую оценочную стоимость, которая должна быть возмещена инвестором. Он подчеркнул, что оценка имущества была осуществлена еще в 2018 г. и не актуальна на сегодня. Кириленко отметил, что проект решения подготовлен еще в 2017 году, но депутаты предыдущего созыва Киевсовета не решились его принять.

Действительно, в проекте решения указано, что субъект оценочной деятельности определил рыночную стоимость нежилых зданий по пр. Голосеевском, 116 по состоянию на 26 марта 2018 г. – 20 000 630,0 гривен. (без НДС).

Вместе с тем в обосновании проекта решения указано, что по расчетам Киевского инвестиционного агентства, реализация решения позволит создать инвестиционные средства 2,6 тыс. кв. метров помещений общественного назначения, 3,7 тыс. кв. метров офисных помещений, 1,3 тыс. кв. метров спортивной зоны, паркинг площадью 2,5 тыс. кв. м.

В условиях конкурса предполагается прописать, что инвестор передает городу часть построенных помещений безвозмездно, и их площадь не должна быть меньше снесены.

Читайте такжеВ Китае загорелся небоскреб на 419 квартир (видео)"Ориентировочный размер инвестиций составит 500 млн грн", - говорится в обосновании решения.

В решении указано, что кинотеатр "Загреб" построен в 1989 году, но помещения кинотеатра не используются с 2018 года из-за неудовлетворительного состояния конструкций, инженерных сетей и внутреннего обустройства. Здание находится на балансе КП "Киевкинофильм" на праве хозяйственного ведения.

Кинотеатр "Загреб", возведенный в 1980-х годах в Голосеевском районе.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве собираются снести популярный рынок - "Демеевский". Якобы на его месте собираются построить 85-метровое здание с торговым центром.

Автор: Инна Андалицкая