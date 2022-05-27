Отныне РФ не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные за лицензию ГП "Антонов", ни в одной стране.

Служба безопасности Украины помешала России обойти ранее введенные санкции по ремонту транспортных самолетов типа "Ан".

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Спецслужба установила, что РФ зарегистрировала фирму-"прокладку" в одной из стран Ближнего Востока, которая якобы не имеет отношения к москве. Это позволило бы оккупантам вполне "легально" обслуживать тяжелые транспортные самолеты по всему миру. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение, профильные украинские ведомства отменили действие сертификата техобслуживания для иностранного "посредника" страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, отныне РФ не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные за лицензию ГП "Антонов", ни в одной стране.

"Это существенно ударит по логистике оккупантов, поскольку они использовали более десяти тяжелых судов типа "Ан-124" для перевозки личного состава и тяжелой бронированной техники в ходе полномасштабного вторжения на территорию Украины", - добавили в спецслужбе.

Раньше Украина арестовала 12 российских самолетов стоимостью более 24 миллиардов гривен.

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