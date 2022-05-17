Проститься с политиком пришло значительное количество людей.

В Киеве происходит церемония прощания с президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония проходит в Украинском доме.

Проститься с политиком пришли, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, глава военной администрации Киева Николай Жирнов, министр обороны Алексей Резников, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз.

Кроме того, на церемонию прощания пришли второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой также посетили церемонию прощанию с Леонидом Кравчуком в "Украинском доме". Чета Зеленских была в черных траурных костюмах в окружении двух охранников. Они возложили скромные, но элегантные букеты к гробу первого президента Украины и почтили его память "минутой молчания"

Среди пришедших попрощаться с выдающимся политиком заметили Ирену Кильчицкую, Анну Герман и Дмитрия Гордона

Люди стоят в длинной очереди, которая тянется на лестницу перед Украинским домом, чтобы попрощаться с Кравчуком.

Как ранее сообщал УНИАН, первый президент современной Украины Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни 10 мая в 17: 00 по киевскому времени. По данным источников СМИ, Первого президента независимого Украинского государства "убили события" (война с РФ - УНИАН).

Позже смерть Кравчука подтвердила народный депутат Ирина Геращенко, но не раскрыла подробности.

Кравчук 10 января этого года отметил свое 88-летие.

По словам художника Сергея Пояркова, первому президенту Украины в конце июня сделали операцию в Киевском центре сердца и после этого он находился на реабилитации в Германии.

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